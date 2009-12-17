В центре Москвы при пожаре в офисе погибли 4 человека
Общество, 17 дек 2009, 21:56
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В центре Москвы при пожаре в офисе погибли 4 человека
В центре Москвы в результате пожара в офисе погибли четыре человека. Как сообщил руководитель пресс-службы столичного управления МЧС РФ Евгений Бобылев, пожар произошел в подвале 5-этажного жилого дома старой постройки.
На месте пожара были обнаружены тела четырех погибших женщин. Предположительно, все они являлись сотрудницами агентства недвижимости.
По словам Е.Бобылева, размещение данных офисов в подвале не было согласовано с органами Госпожнадзора, так как поправки в законодательство, связанные с защитой малого бизнеса, запретили такое согласование и соответствующие проверки. Вместе с тем уже установлен ряд грубых нарушений правил пожарной безопасности в подвальном офисе: там имелся только один выход, отделанный сгораемыми материалами.
По уточненным данным, площадь пожара составила 100 кв. м.