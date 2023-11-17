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Глава Волоколамска Михаил Сылка ушел в отставку

Глава подмосковного Волоколамска Сылка объявил об уходе в отставку
Михаил Сылка 17 ноября объявил о завершении работы на посту главы Волоколамского городского округа. Он занимал пост мэра города с 2018 года
Михаил Сылка
Михаил Сылка (Фото: mikhail_sylka / VK)

Глава подмосковного Волоколамска Михаил Сылка объявил об уходе в отставку с 17 ноября. Он занимал пост мэра города в течение пяти лет.

«Сегодня я завершаю свою работу на посту главы Волоколамского городского округа. <...> Это были пять лет, насыщенных совместной кропотливой работой!» — написал он в телеграм-канале.

Он поблагодарил главу Московской области Андрея Воробьева, подмосковное правительство и местных жителей за поддержку в реализации проектов и инициатив.

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Временное исполнение полномочий руководителя городского округа возложили на Наталью Козлову — заместителя главы администрации, передает канал «360».

Михаил Сылка с 1989 по 1993 год работал в Павлодарском таксомоторном парке, затем в течение десяти лет занимал руководящие должности в коммерческих организациях.

С 2014 года он работал в госструктурах Подмосковья. С 2015 по 2018 год был заместителем министра экологии и природопользования Подмосковья. В 2018 году Сылка был избран главой Волоколамска.

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Волоколамск — город областного подчинения в Московской области, с населением примерно 26 тыс. человек. Недалеко от города находится мусорный полигон «Ядрово», который оказался в центре скандала весной 2018 года, когда выброс свалочного газа привел к появлению пострадавших среди детей, живущих неподалеку. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

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