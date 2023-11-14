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Курирующий авиацию замглавы Минтранса уйдет в отставку

Курирующий авиацию замглавы Минтранса Игорь Чалик уйдет в отставку
Чалик работает в Минтрансе с 2021 года, прежде он был замгендиректора «Аэрофлота». Он пришел в ведомство при новом министре Виталии Савельеве, который ранее возглавлял авиакомпанию
Игорь Чалик
Игорь Чалик (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Курирующий авиацию замглавы Минтранса Игорь Чалик уйдет в отставку, сообщили два источника РБК в отрасли, а также два собеседника ТАСС. РБК направил запрос в министерство.

Чалик пришел на этот пост в январе 2021 года. До этого он был заместителем генерального директора — летным директором «Аэрофлота».

Замминистра родился в 1957 году в Орске Оренбургской области. Он выпускник Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации (Актюбинск — сейчас город Актобе в Казахстане). После получения образования стал летчиком на пассажирских лайнерах: сначала был вторым пилотом Ту-134, затем — командиром, также был вторым пилотом Ил-86, также был пилотом-инструктором и пилотом-наставником. В 1980-х начал работать в «Аэрофлоте».

С 1992 года был вторым пилотом Airbus А-310 в авиакомпании. С 1994-го по 2010-й год прошел путь от командира А-310 до заместителя командира летного отряда самолетов А-310 авиационного отряда № 1 и командира летного отряда А-330 летного комплекса «Аэрофлота».

В 2010-м стал замгендиректора авиакомпании и главой департамента производства полетов, а через год — летным директором. С 2009 года «Аэрофлотом» руководил нынешний министр транспорта Виталий Савельев — он пришел на свою должность в Минтранс в ноябре 2020-го.

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Минтранс Аэрофлот авиация
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