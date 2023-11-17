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Как выглядит обрушившийся в Астрахани дом. Видео
Появились кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
Спасатели разгребают завалы на месте обрушившегося жилого дома в Астрахани. На кадрах видно, что на месте работают бульдозеры и экскаваторы. Под завалами уже нет людей, сообщало утром 17 ноября МЧС.
Два подъезда жилого пятиэтажного дома обрушились накануне, жильцов эвакуировали. Во время обрушения один человек погиб.
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