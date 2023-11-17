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Как выглядит обрушившийся в Астрахани дом. Видео

Появились кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани

Как выглядит обрушившийся в Астрахани дом. Видео
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Спасатели разгребают завалы на месте обрушившегося жилого дома в Астрахани. На кадрах видно, что на месте работают бульдозеры и экскаваторы. Под завалами уже нет людей, сообщало утром 17 ноября МЧС. 

Два подъезда жилого пятиэтажного дома обрушились накануне, жильцов эвакуировали. Во время обрушения один человек погиб.

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома. Фоторепортаж
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Теги
Астрахань дом обрушение
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