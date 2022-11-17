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Авиация, зонирование, зоны ожидания: гид по новой скорой помощи Москвы

Проект скоропомощного комплекса при Боткинской больнице
Проект скоропомощного комплекса при Боткинской больнице (Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы)

Столичные строители завершают отделку скоропомощного стационарного комплекса (ССК) на территории НИИ им. Склифосовского и готовятся сдать его до конца года. После открытия новый «Склиф» станет первой в Москве скоропомощной клиникой продвинутого типа, за ним последуют пять других. Еще летом столичные власти сообщали о том, что сооружение ССК идет рекордными темпами — за год было развернуто строительство свыше 100 тыс. кв. м, которые потенциально рассчитаны на прием более полутора тысяч пациентов ежедневно, то есть до полумиллиона человек в год.

ССК — это стационарный скоропомощной комплекс, и от прежних понятий «скорая» и «неотложка» он отличается не столько названием, сколько сутью. Такие медицинские учреждения выстраиваются по новым стандартам оказания скорой помощи, которые утверждены сэром Москвы Сергеем Собяниным. Меняются и технологии оказания помощи, и логистика, и отношение к пациенту, и даже работа с посетителями, которые хотят быть рядом с тяжелым больным. Такие изменения требуют новых подходов от московских строителей при возведении ССК.

Новые старые больницы

Север. Легендарный НИИ им. Склифосовского пополнится новым зданием. Шестиэтажный корпус площадью 21,1 тыс. кв. м рассчитан на 30 стационарных коек и может принимать до 200 экстренных пациентов в сутки. Как сообщил глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов, готовность здания на ноябрь 2022 года составляет 95%, и уже в этом году оно будет введено в эксплуатацию. Строительство началось летом 2020 года, сейчас завершаются обустройство навесного вентилируемого фасада, благоустройство территории и внутренняя чистовая отделка помещений. В этом ССК имеется шесть операционных разного профиля, в том числе нейрохирургическая с аппаратурой МРТ и ангиографическая с передвижным КТ. Новое оборудование (а это 1684 единицы современной медицинской техники) вместе с мебелью и инвентарем уже завозят в здание.

Проект ССК при НИИ им. Склифосовского
Проект ССК при НИИ им. Склифосовского (Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы)

Среди новинок — роботизированный ангиограф, который позволяет проводить одновременно в рамках одной операции полостное, ангиографическое и лапароскопическое вмешательство. Еще одно помещение строители готовят под уникальную нейрохирургическую навигационную систему Brainlab Curve — она выполняет визуализацию медицинских процессов, позволяет врачам ориентироваться по нескольким проекциям и тем самым оптимизировать планирование операции.

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Юго-восток. Строительство скоропомощного стационара при ГКБ №15 им. Филатова в Вешняках завершено на 75%. Площадь филатовского комплекса меньше, чем в НИИ Склифосовского, — 15 тыс. «квадратов». Но инфраструктура того же уровня: шесть разнопрофильных операционных блоков, современное оборудование, включая ангиограф, МРТ, КТ, УЗИ, аппараты искусственного кровообращения и другое.

Проект ССК при ГКБ им. Филатова
Проект ССК при ГКБ им. Филатова (Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы)

Северо-запад. Готовность ССК при Боткинской больнице составляет более 70%. Завершить работы планируют к началу предстоящего года. Общая площадь здания -—16 тыс. кв. м, в нем пять функциональных этажей и два технических. Выглядит «скромно» в сравнении с новым корпусом в Склифосовского, но такого объема более чем достаточно, если учитывать общую площадь и инфраструктуру ГКБ им. Боткина, самой большой в Москве. В здании разместятся диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная, реанимация на 12 коек, а общий объем современного оборудования — 1300 единиц.

Проект ССК при Боткинской больнице
Проект ССК при Боткинской больнице (Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы)

Юг. Работы в ССК при городской клинической больнице им. Буянова (бывшая ГКБ №12) на Бакинской улице завершены на две трети, ведется благоустройство территории, устройство сетей наружного освещения, завершено устройство фасадов здания. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Параллельно продолжаются внутренняя отделка и оборудование инженерных систем. Пропускная способность составит до 200 человек в сутки, сейчас он обустраивает диагностическое отделение с современной техникой на 30 коек, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малую операционную и реанимацию на 14 коек.

Проект ССК при ГКБ им. Буянова
Проект ССК при ГКБ им. Буянова (Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы)

Скорая скорая: санитарная авиация, транспорт и логистика

На примере локации четырех пилотных ССК прослеживается один из важных принципов, заложенных в новую систему столичной скорой помощи: комплексы покрывают разные части мегаполиса и строятся при таких стационарах, в которые можно доставлять экстренных пациентов максимально быстро. Логистика такой медпомощи рассчитана с учетом разделения города на районы с разным количеством жителей, транспортных артерий и, конечно, основываясь на опыте и инфраструктуре уже действующей больницы, при которой возводят ССК.

Еще одна задача для строителей — возведение инфраструктуры для малой авиации. Вертолетные площадки для экстренной доставки пациентов в ССК при «Склифе» и Боткинской больнице оборудуются непосредственно на крышах новых зданий. Это отдельная инженерная задача, поскольку основное здание «Склифа», например, — это 15 этажей плюс историческая застройка рядом и необходимо правильно «вписать» вертолет на крышу шестиэтажного ССК.

Подъезд традиционных карет скорой помощи также продуман для максимально быстрого приема экстренных пациентов. Так, в ССК при больнице им. Боткина строители оборудуют отапливаемый тамбур для одновременного приема четырех машин, а при чрезвычайной ситуации он сможет вместить сразу шесть автомобилей. В остальных комплексах следуют тому же принципу.

Еще одна задача при возведении ССК — их совмещение со старыми корпусами больниц. Так, в Боткинском комплексе сооружают отапливаемые переходы в уже существующие здания, чтобы они были связаны в единую больничную сеть, а врачи и пациенты могли перемещаться по ней, не выходя на улицу. Эта «мелочь» важна, поскольку новый стандарт скорой помощи Москвы предусматривает сопровождение пациента на всех этапах — от его появления в приемном отделении до перемещения на стационарное лечение и реабилитацию. Если ГКБ Боткина разбросана по большой территории, то основное здание Института Склифосовского вмещает в себя практически всю инфраструктуру, поэтому новый ССК соединят с ним одним переходом, надземным и отапливаемым.

Ориентированность на пациента: красная, желтая и зеленая зоны

Здания ССК предназначены именно для экстренной, то есть быстрой помощи, и при их сооружении строители и инженеры продумывали три главные задачи. Вице-мэр Андрей Бочкарев обозначил их в одной формулировке: «Уже на этапах проектирования и строительства сделано все, чтобы обеспечить эффективную работу учреждения и значительно ускорить процессы благодаря высокотехнологичному оборудованию, разделению потоков пациентов и зонированию пространства».

Ключевой принцип новых стандартов столичной экстренной медицины — зонирование. Поток разделяется на пациентов малой, средней и высокой степени тяжести, а значит, и планировка ССК должна тому соответствовать. Комплексы возводятся с разделением на красную, зеленую и желтую зоны, которые продуманы для максимально быстрого оказания медпомощи, оптимального передвижения медицинского персонала, оборудования и материалов между помещениями.

Отдельные площади и инфраструктура предусмотрены для больных, которые прибывают в скоропомощные комплексы «самотеком». Столичные ССК, помимо новых зданий, современного оборудования и системы зонирования, — это еще и новые алгоритмы оказания экстренной помощи. Медики оценивают состояние обратившегося сразу во время звонка и определяют необходимый объем помощи: пациент справится сам на месте по совету врачей, либо же помощь ему оказывается выездной бригадой, но на месте, либо же необходима госпитализация, но не срочная, либо необходима срочная госпитализация. Инфраструктура возводимых ССК отвечает всем этим запросам.

Еще одно отличие новых стационаров — формат «врач к пациенту». Помещения продуманы и построены так, чтобы после оформления в приемном отделении пациент попадал в диагностический зал, а все осмотры и процедуры выполнялись непосредственно у его койки, то есть без перемещения больного по кабинетам. В специальные блоки его транспортируют только для сложной диагностики на высокотехнологичном оборудовании, а планировка и инженерная инфраструктура новых зданий (переходы, лифты и прочее) рассчитаны на оптимальную логистику.

При сооружении новых скоропомощных комплексов позаботились и о близких людях пациентов. Еще одна задача строителей — оборудовать в зданиях помещения для комфортного ожидания и в ряде случаев для проживания родственников. В ССК предусмотрены специальные просторные комнаты для посетителей, места для бесед с врачами, кафе, кабинеты психологической поддержки. А при блоках реанимации и интенсивной терапии обустраиваются номера «для круглосуточного пребывания». За этой сухой формулировкой, по сути, стоят мини-отели при больнице, которые, по заверению столичных властей, должны быть близки к стандарту «три звезды».

Теги
Скорая помощь НИИ Склифосовского больницы Москва
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