МВД Британии ответило на сообщения о попытках ФСБ повлиять на выдачу виз

Комментируя сообщения о вербовке ФСБ сотрудника TLScontact (компании, отвечающей в России за обработку заявлений на получение британской визы), представитель МВД Великобритании рассказал РБК, что в действительности вопрос о выдаче разрешения на въезд в Соединенное Королевство решается не визовым центром, а сотрудниками, которые находятся на территории Великобритании. По его словам, работа этих людей отвечает всем стандартам безопасности.
«TLS выступает лишь как организация, которая принимает заявление. Они никак не влияют на дальнейшее решение о выдаче британской визы, поскольку совсем непричастны к этому вопросу», — сказал собеседник РБК.
Ранее Bellingcat и Insider утверждали со слов некоего Вадима Митрофанова, что его — сотрудника TLSContact — пытались завербовать сотрудники ФСБ. Якобы они принуждали его к сотрудничеству. Митрофанов уверяет, что спецслужбы интересовало, кто именно подает документы на британскую визу. Также собеседник изданий утверждал, что ФСБ хотела получить доступ к внутренним системам визового центра. По одной из версий, это делалось для того, чтобы повлиять на выдачу разрешений на въезд в Великобританию.
Сам Митрофанов (Bellingcat указывает, что это ненастоящее его имя) попросил политическое убежище в США.
Накануне в посольстве Великобритании в Москве РБК сообщили, что «TLScontact выполняет исключительно административную роль, а всеми визовыми и иммиграционными вопросами занимается МВД Великобритании».РБК ранее направил запрос в Teleperformance group, компанию, частью которой является TLScontact, а также в Центр общественных связей ФСБ.