Представитель завода в Капотне назвал возможную причину пожара

Одной из причин пожара на НПЗ в столичном районе Капотня могла стать деформация печи установки крекинга, заявил представитель предприятия. Рассматриваются и другие версии, от небрежного обращения с огнем до нарушения техпроцесса

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе 17 ноября 2018 года (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Пожар на Московском НПЗ в Капотне мог возникнуть из-за деформации печи крекинговой установки. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель директора завода Роман Романов.

«Предварительно, в печи была деформация», — сказал он журналистам.

По словам начальника Главного управления МЧС по Москве Ильи Денисова, причину пожара будет выяснять специальная комиссия совместно с администрацией завода. Она должна будет выяснить, что стало причиной возгорания. «То ли это нарушение технологического процесса, то ли износ оборудования», — пояснил Денисов.

В то же время источник в экстренных службах сообщил агентству, что среди версий причин пожара рассматривается как нарушение технологического процесса, так и неосторожное обращение с огнем.

Информация о возгорании на НПЗ в Капотне поступила на пульт дежурного МЧС в 7:26, ведомство официально заявило о ликвидации пожара в 11:00 субботы, 17 ноября.

Ситуацию на заводе взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин, власти заявили об отсутствии пострадавших и угрозы для здоровья жителей района.