Появилось видео пожара нефтеперерабатывающего завода в Москве

На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне утром 17 ноября произошел пожар — загорелась установка крекинга. По предварительным данным, пострадавших нет, пользователи соцсетей опубликовали видеозаписи и фотографиии пожара

Пожар на НПЗ в Капотне (Фото: apollinaria_88 / Instagram)

Утром в субботу, 17 ноября, на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошел пожар. По данным МЧС Москвы, сообщение на пульт оперативного дежурного поступило в 7:26 утра.

Минэнерго России сообщило, что загорелась установка крекинга. «По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Угрозы населению и экологии отсутствуют», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Пользователи соцсетей выложили видеозаписи и фотографии пожара.

Позже Минэнерго сообщило, что в 8:20 пожар был локализован. «К месту следует лаборатория УМЛК для замера ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе. В 8.20 пожар локализован. Проводится проливка», — сообщили в ведомстве. Однако в МЧС информацию о локализации пожара не подтвердили. «Пожар пока не локализован. Происходит загорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов», — сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве.

https://www.instagram.com/p/BqRLmIcjvnq/

Первоначально пожару был присвоен второй номер сложности из пяти, однако позже он был повышен до третьего. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, в тушении задействованы более 160 человек, сообщает ТАСС.

Превышения концентрации вредных веществ в Капотне из-за пожара не выявлено, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС. «На месте пожара работает мобильная лаборатория столичного главка МЧС. Превышения вредных веществ не выявлено», — рассказал собеседник агентства.