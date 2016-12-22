Появилось видео пожара нефтеперерабатывающего завода в Москве

Утром в субботу, 17 ноября, на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошел пожар. По данным МЧС Москвы, сообщение на пульт оперативного дежурного поступило в 7:26 утра.
Минэнерго России сообщило, что загорелась установка крекинга. «По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Угрозы населению и экологии отсутствуют», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.
Пользователи соцсетей выложили видеозаписи и фотографии пожара.
Позже Минэнерго сообщило, что в 8:20 пожар был локализован. «К месту следует лаборатория УМЛК для замера ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе. В 8.20 пожар локализован. Проводится проливка», — сообщили в ведомстве. Однако в МЧС информацию о локализации пожара не подтвердили. «Пожар пока не локализован. Происходит загорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов», — сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве.
Первоначально пожару был присвоен второй номер сложности из пяти, однако позже он был повышен до третьего. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, в тушении задействованы более 160 человек, сообщает ТАСС.
Превышения концентрации вредных веществ в Капотне из-за пожара не выявлено, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС. «На месте пожара работает мобильная лаборатория столичного главка МЧС. Превышения вредных веществ не выявлено», — рассказал собеседник агентства.