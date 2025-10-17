 Перейти к основному контенту
Общество
0

Прокурор заявил о контрабанде продуктов из Азербайджана в порту Туапсе

На заседании по изъятию в пользу государства порта в Туапсе представитель Генпрокуратуры заявил о контрабанде в коммерческом порту. Директор порта утверждает, что его предприятие не имеет к ней отношения
Морской порт Туапсе
Морской порт Туапсе (Фото: Владимир Шнеерсон / ТАСС)

В пятницу, 17 октября, в Арбитражном суде Краснодарского края прошло первое заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 100% ООО «Предприятие Туапсинский морской порт» и ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП).

На заседании в пятницу представитель Генпрокуратуры заявил, что владельцы ТМКП занимаются контрабандой пищевой продукции, в том числе из Турции и Азербайджана, которая затем реализуется на контролируемых ими же оптовых овощных базах и рынках в Краснодарском крае, сообщило «РИА Новости». «Общество <…> осуществляет приемку более 960 т грузов в год, в том числе из Турецкой и Азербайджанской республик. <…> В настоящее время гавань используется ответчиками для контрабанды пищевой продукции», — отметил он.

Ответчики по иску: арестованный в начале сентября бизнесмен Шахлар Новрузов, бизнесмен и бывший топ-менеджер корпорации «Инжтрансстрой» Олег Басин — заслуженный строитель России, получивший звание после строительства объектов к Олимпиаде 2014 года в Сочи, а также владелец ТМКП компания «Вониксель Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Генеральная прокуратура в иске попросила суд признать недействительной сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», заключенную между «Вониксель Лимитед» и Новрузовым.

Генеральный директор ТМКП Дмитрий Дубовик заявил РБК, что приведенные Генпрокуратурой данные о количестве грузов завышены. Дубовик считает, что за годы его работы самым большим количеством плодоовощной продукции в порту было 312 тыс. т, прибывших из Турции в 2022 году. Продукция была поставлена легально, торговля с Азербайджаном не ведется, утверждает он. Дубовик отвергает обвинения в контрабанде.

Введенные обеспечительные меры, по словам Дубовика, мешают работе порта. «Порт, которым я руковожу, никакого отношения не имеет вообще к продукции. Продукцию контролируют органы ФСБ, погранвойска, таможенная служба, транспортная прокуратура, транспортная полиция, органы Россельхознадзора, карантин, лаборатория», — сказал Дубовик.

На компании уже наложены обеспечительные меры. Из определения Арбитражного суда Краснодарского края о принятии обеспечительных мер (есть в распоряжении РБК) следует, что Генеральная прокуратура в ходе надзора выявила факты незаконного выбытия имущества из государственной собственности и установления иностранного контроля над стратегическими предприятиями.

Следующее заседание по существу назначено на 5 ноября.

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Туапсе конфискация Генпрокуратура порт Азербайджан Турция
