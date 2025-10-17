Пять российских аэропортов ввели ограничения на полеты

С вечера 16 октября полеты приостановили аэропорты Саратова, Самары, Калуги, Краснодара и Ульяновска

Аэропорт Краснодара временно не отправляет и не принимает рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные меры ввели в аэропортах Ульяновска, Самары и Калуги. Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, указали в Росавиации.

Подобные меры в российских аэропортах периодически принимают на фоне угрозы атак беспилотников. Незадолго до этого опасность атаки БПЛА объявили в Самарской области. Предупреждение также действовало в Липецкой области.

Поздно вечером 16 октября полеты приостановил саратовский аэропорт.

В последний раз аэропорт Краснодара вводил ограничения 13 октября.

Воздушная гавань, которая была закрыта с февраля 2022 года после начала военного конфликта с Украиной, была вновь открыта для обслуживания в середине сентября. К 14 октября там обслужили 101,8 тыс. пассажиров.