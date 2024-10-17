В метро Москвы проехал поезд с открытой дверью

Поезд с открытой дверью проехался по БКЛ в московском метро. Видео

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На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро произошел сбой в движении поездов. Причиной стала поломка двери в одном из поездов.

«Машинист высадил пассажиров, состав сразу был убран с линии. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили в департаменте транспорта столицы.

Там добавили, что в настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме.