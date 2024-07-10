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Главе ОПГ «Трифоновские» предъявили обвинение в мошенничестве

Главу федерации кудо ДФО обвинили в мошенничестве и отмывании денег

Главе ОПГ «Трифоновские» предъявили обвинение в мошенничестве
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Следователи предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег предполагаемому лидеру ОПГ «Трифоновские», главе федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александру Ясину. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Приморью.

Речь идет о ч. 4 ст. 159 и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174 Уголовного кодекса. Обвинение по аналогичным статьям предъявлено еще одному предполагаемому участнику банды — Сергею Матвееву.

По версии следствия, участники созданной Ясиным ОПГ совершали тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики — покупали движимое и недвижимое имущество и оформляли его на себя и близких родственников, чтобы скрыть доходы.

С 2004 года для получения прибыли злоумышленники использовали подконтрольные компании, в том числе «Буше» и «Спортинвест», отмечает СК. Через фирмы обвиняемые сдавали площадки на улицах Спортивной и Фадеева. Фигуранты взяли участки в аренду незаконно — они были зонами отдыха, спорта, туризма и развлечения, а не ведения бизнеса, пояснили в ведомстве. На этих территориях без разрешения построили два торговых центра — «Союз» и Грант», которые с 2004 по 2022 год принесли свыше 1,6 млрд руб. дохода. Их демонтаж начали в декабре 2023 года.

Главе федерации кудо ДФО предъявили обвинение в бандитизме и убийстве
Общество
Александр Ясин

Ясина также обвиняют в убийстве и бандитизме. По данным СК, на счету ОПГ шесть убийств, к двум из них считают причастным Ясина. Первое тот совершил в 2003 году, второе — в 2005-м, отмечает «РБК Приморье». Кроме того, главу федерации кудо обвиняют в уклонении от уплаты налогов — неуплату ООО «Буше» за 2017–2019 годы ранее оценили в 181 млн руб.

Теги
Приморье ОПГ мошенничество отмывание денег
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