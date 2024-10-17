ФСБ задержала главу наркополиции Тульской области за организацию миграции

Задержания высокопоставленных тульских полицейских за организацию нелегальной миграции продолжаются с мая. По версии следствия, задержанные входили в преступную группировку, которая за 4 года помогла легализоваться 700 мигрантам

Фото: ТАСС

Следователи СУ СК и оперативники УФСБ задержали в Тульской области замначальника полиции по оперативной работе местного УМВД и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по делу об организации нелегальной миграции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство не называет имен задержанных, однако на сайте УМВД начальником УКОН УМВД указан Евгений Старцев.

Следствием установлено, что в период с 2020 по 2024 год высокопоставленные полицейские, будучи членами комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранцам, выдавали эти квоты за взятки. «Сотрудники полиции действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время подозреваемые задержаны, по их местам жительства проводят обыски. Полицейским грозит до пяти лет лишения свободы по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции) и ч. 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества).

Ранее, в мае этого года, в Тульской области задержали начальника управления по вопросам миграции УМВД Дениса Оськина, а также бывшего врио начальника регионального УМВД Романа Корсакова. Позднее, в июне, была задержана замначальника региональной полиции Ольга Паситова.

Все они проходят по делу об организации нелегальной миграции. По версии следствия, преступная группировка действовала с 2020 года и за это время помогла более 700 мигрантам обосноваться на территории России, регистрируя их за деньги. В специальном офисе иностранцам выдавали фальшивые документы — их, в свою очередь, по договоренности передавали в тульское управление по вопросам миграции.