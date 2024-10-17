The Guardian: британская полиция расследует пожар на складе DHL в Бирмингеме

В Британии обвинили «российских шпионов» в пожаре на складе DHL

В июле на складе DHL под Бирмингемом произошел пожар, следователи назвали причиной срабатывание зажигательного устройства. По данным The Guardian, Полиция проверяет причастность «российских шпионов»

Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании расследует возможную причастность «российских шпионов» к пожару на складе логистической компании DHL в Бирмингеме, сообщает The Guardian.

Пожар произошел 22 июля на складе в Минворте, пригороде Бирмингема, где ведется работа с отправлениями, подлежащими пересылке. По данным издания, никто не пострадал.

По данным полиции, причиной пожара стало срабатывание зажигательного устройства, которое прибыло в Великобританию на самолете, пишет The Guardian.

Следователи изучают связь этого случая с другим инцидентом, произошедшим в июле в Лейпциге, когда посылка, которую должны были перевозить самолетом, загорелась на другом объекте DHL, пишет The Guardian.

В июле глобальном хабе DHL в Лейпциге загорелась посылка прямо перед тем, как ее должны были погрузить в самолет. Вместе с отправлением вспыхнул весь контейнер, в котором оно находилась. Издание Tagesspiegel писало, что самолет задержался: если бы он вылетел вовремя, пожар бы возник в полете.

Глава немецкого Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг обвинил в диверсии «российские спецслужбы».