В Британии обвинили «российских шпионов» в пожаре на складе DHL
Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании расследует возможную причастность «российских шпионов» к пожару на складе логистической компании DHL в Бирмингеме, сообщает The Guardian.
Пожар произошел 22 июля на складе в Минворте, пригороде Бирмингема, где ведется работа с отправлениями, подлежащими пересылке. По данным издания, никто не пострадал.
По данным полиции, причиной пожара стало срабатывание зажигательного устройства, которое прибыло в Великобританию на самолете, пишет The Guardian.
Следователи изучают связь этого случая с другим инцидентом, произошедшим в июле в Лейпциге, когда посылка, которую должны были перевозить самолетом, загорелась на другом объекте DHL, пишет The Guardian.
В июле глобальном хабе DHL в Лейпциге загорелась посылка прямо перед тем, как ее должны были погрузить в самолет. Вместе с отправлением вспыхнул весь контейнер, в котором оно находилась. Издание Tagesspiegel писало, что самолет задержался: если бы он вылетел вовремя, пожар бы возник в полете.
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