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Лучшие выступления Сергея Сивохо в КВН. Видео

Умер работавший с Зеленским звезда КВН Сергей Сивохо

Лучшие выступления Сергея Сивохо в КВН. Видео
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Сергей Сивохо в 1990-х годах был звездой КВН, он запомнился своими пародиями на музыкантов, а также выступлениями в составе команд ДПИ и «Дри-Тим». В КВН он познакомился с президентом Украины Владимиром Зеленским и вместе с ним работал в студии «Квартал 95». После избрания Зеленского президентом Сивохо недолго был советником секретаря СНБО.

Артист умер утром 17 октября в возрасте 54 лет. Лучшие выступления Сергея Сивохи — в видео РБК.

Теги
Украина КВН Сергей Сивохо Донецк
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Умер звезда КВН и экс-продюсер студии Зеленского Сергей Сивохо
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