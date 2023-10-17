Лучшие выступления Сергея Сивохо в КВН. Видео

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Сергей Сивохо в 1990-х годах был звездой КВН, он запомнился своими пародиями на музыкантов, а также выступлениями в составе команд ДПИ и «Дри-Тим». В КВН он познакомился с президентом Украины Владимиром Зеленским и вместе с ним работал в студии «Квартал 95». После избрания Зеленского президентом Сивохо недолго был советником секретаря СНБО.

Артист умер утром 17 октября в возрасте 54 лет. Лучшие выступления Сергея Сивохи — в видео РБК.