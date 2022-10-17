Умер академик РАН Ашот Саркисов

Академику РАН, одному из крупнейших ученых в области ядерной энергетики было 98 лет

Ашот Саркисов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

На 99-м году жизни умер вице-адмирал, академик Российской академии наук (РАН), советник РАН, доктор технических наук, профессор Ашот Саркисов, сообщили в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН.

В последние годы Саркисов нехорошо себя чувствовал, но «всегда был оптимистичен и говорил, что лучшее лекарство от хандры — это работа». «В больнице, за пару дней до смерти, он обсуждал академические дела, редактировал документы. <...> Сердце академика-адмирала не выдержало под утро 17 октября», — сообщает институт.

Саркисов родился 30 января 1924 года в Ташкенте. Он участвовал в Великой Отечественной войне, в 1945 году был отозван с фронта и поступил в Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского. В 1951 году экстерном окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1950 по 1954 год Саркисов служил на кораблях Балтийского флота. Позже стал преподавателем Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища; возглавил кафедру ядерных реакторов и парогенераторов подводных лодок, на которой проработал 12 лет; в 1971 году стал руководителем училища, которое было основной базой подготовки инженеров для атомного подводного флота.

В 1972 году Саркисову присвоили звание контр-адмирала, а шесть лет спустя — вице-адмирала. В 1981 году его избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР. Год спустя Саркисов стал заместителем начальника по научной работе в Ленинградской Военно-морской академии. В 1985 году его назначили председателем научно-технического комитета Военно-Морского Флота. Спустя четыре года Саркисов вышел в отставку, в 1990 году пришел в ИБРАЭ РАН. Стал советником Российской академии наук, в 1997-м — заместителем председателя научного совета РАН по ядерной энергетике.

Саркисов разработал теорию динамических процессов в экстремальных ситуациях, характерных для эксплуатации корабельных энергетических установок, в том числе при мощных внешних ударных воздействиях. Участвовал в исследованиях, которые позволили улучшить характеристики ядерных энергетических установок и повысить эффективность кораблей ВМФ.

Академик занимался экологическими и гуманитарными проблемами развития Арктики, разработал стратегический план утилизации атомных подлодок. В последние годы Саркисов был сосредоточен на развитии Северного Морского пути и ликвидации рисков, связанных с прошлой практикой затоплений объектов с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

Саркисов — автор более 350 научных публикаций, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.