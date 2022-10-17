Опрос: молодежь в России за девять лет стала менее ответственной и амбициозной

Работодатели назвали молодежь в России менее ответственной и амбициозной

Сейчас работодатели отмечают навыки молодых сотрудников в ИТ-сфере, их активность, легкую обучаемость и свежий взгляд. При этом выросло число работодателей, которые среди отличительных черт молодежи видят безответственность

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская молодежь за девять лет стала менее амбициозной и целеустремленной, но при этом выделяется навыками в ИТ-сфере, легкой обучаемостью и новым типом мышления, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob, с которым ознакомился РБК.

В опросе об отличительных чертах сотрудников до 25 лет, который портал проводил с 1 по 13 октября, приняли участие 300 менеджеров по персоналу из всех округов страны. Результаты опроса сравнили с итогами аналогичного исследования 2013 года.

Главной отличительной чертой представителей поколения Z работодатели назвали активность (16%). Девять лет назад этот показатель был таким же, однако тогда у молодежи чаще отмечали амбициозность (17%). Сейчас это качество у молодых сотрудников отмечают почти в два раза реже (9%).

Также представителям поколения Z менее свойственна целеустремленность (7% против 10% в 2013 году) и стремление учиться и развиваться (показатель снизился на 1 п.п. за девять лет до 7%). Работодатели среди отличительных черт молодых сотрудников сейчас чаще отмечают безответственность (11%), легкомыслие и непостоянство (7% против 4% девять лет назад), уровень лени остался прежним (7%). При этом нынешняя молодежь более адаптивная и трудолюбивая (по 5%), чем ее представители в 2013 году (4% и 3% соответственно).

Работодатели также отмечают новый тип мышления современной молодежи (8%), хорошие навыки в ИТ-сфере (7%) и меньшую самоуверенность, чем девять лет назад (5% против 4% в 2013 году).