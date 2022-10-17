В России выросли продажи средств для потенции и противозачаточных

Россияне стали чаще покупать противозачаточные препараты и средства от импотенции. Дефицита препаратов, однако, не ожидается: при текущем спросе противозачаточных хватит на полгода, а лекарств от импотенции — более чем на год

Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Россияне стали покупать больше противозачаточных, средств для повышения потенции и лекарств от эректильной дисфункции, следует из результатов исследования Центра развития перспективных технологий на основе данных Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», с которыми ознакомился РБК.

Так, за третий квартал жители России купили 2,7 млн упаковок препаратов для повышения потенции, что на 88%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19% — чем за предыдущие три месяца. На лекарства от эректильной дисфункции за период с июля по сентябрь россияне потратили 2,1 млрд руб. Рост трат составил 75% по сравнению с прошлым годом и 19% — с предыдущего квартала.

Противозачаточных в России за три месяца купили 4 млн упаковок, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале, и на 11% — по сравнению с прошлым годом. Затраты на эти средства с 2021 года увеличились более значительно (35%), рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 7%.

Эксперты сопоставили информацию о продажах с данными Росстата по итогам переписи населения 2020 года. Так, в среднем в России на 10 тыс. взрослых мужчин пришлось 558 проданных упаковок средств для повышения потенции. Лидерами по продажам стали Краснодарский край (622 упаковки на 10 тыс. взрослых мужчин), Санкт-Петербург (591 упаковка), Московская область (587 пачек), Камчатский край (562 упаковки) и Москва (560 упаковок).

На 10 тыс. взрослых женщин в России в среднем пришлось 976 проданных пачек противозачаточных. В Амурской области этот показатель был выше почти вдвое (1798 упаковок), за ним следовали Карелия (1488 пачек) и Забайкальский край (1429 пачек). На 10 тыс. женщин из Мурманской области пришлось 1394 упаковки препаратов, завершает топ-5 Свердловская область (1381 пачка).

По данным экспертов, при текущем спросе запасов противозачаточных в России хватит на полгода, а средств для потенции — более чем на год.

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В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков DSM Group писали, что за период с января по июль продажи противозачаточных выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 12 млн упаковок. Также на 8,5% увеличилось число средств контрацепции для местного применения — вагинальных колец, суппозиториев, внутриматочных терапевтических систем и проч. — до 831 661 штуки.

В то же время спрос на презервативы за этот период упал: в аптеках с января по июль купили 11,9 млн упаковок, что на 16,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Снижение объема продаж зафиксировали и в магазинах — по данным NielsenIQ, продажи презервативов в натуральном выражении год к году сократились на 6,6%.