Россияне назвали предметы, которые включили бы в школьную программу
Более половины россиян (54%) оценили уровень школьного образования как удовлетворительный или более чем удовлетворительный, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» по результатам опроса (есть у РБК).
Из недостатков треть участников опроса (34%) отметили, что в школе, где учатся их дети, наблюдается дефицит учителей. Больше всего не хватает преподавателей математики (10%) и химии (8%).
На вопрос, каких предметов, по их мнению, не хватает в программе, респонденты выдвинули следующие предложения:
- 26% хотели бы, чтобы в школьную программу были добавлены уроки финансовой грамотности;
- по 19% выступили за уроки по основам робототехники и инновационных технологий;
- 15% хотели бы, чтобы в школе были уроки информационной безопасности;
- 8% предложили ввести «зеленые уроки» с информацией об осознанном потреблении.
По организации учебного процесса наибольшее количество голосов набрали следующие инициативы:
- 27% считают полезным отказаться от домашних заданий;
- 26% выступают за отмену ЕГЭ/ОГЭ;
- 11% хотели бы, чтобы у учеников была возможность дискутировать с педагогом, а не подчиняться правилу «учитель всегда прав»;
- 11% предлагают оснастить школы современной техникой;
- 8% хотят отменить слишком строгую, по их мнению, дисциплину.
Опрос прошел в октябре 2022 года среди 1218 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.
В сентябре Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО) провел опрос, в ходе которого выяснилось, что патриотами среди российских учеников средней и старшей школы назвали себя 68% опрошенных, при этом 46% из них заявили о готовности эмигрировать из страны.
Больше всего посчитавших себя патриотами оказалось среди школьников 14–15 лет (70%), причем в возрастной группе 19-летних доля подростков с патриотическими взглядами снижается до 64%. Меньше всего назвавших себя патриотами — в интернатах (66%), а также техникумах и колледжах (65%), при этом среди учеников кадетских классов и школ патриотизм не получил большее распространение, чем в остальных образовательных организациях.