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Россияне назвали предметы, которые включили бы в школьную программу

Большинство россиян удовлетворены состоянием школьного образования в стране. Среди его недостатков, набравших наибольшее количество голосов, на первом месте оказался дефицит учителей в школах
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Более половины россиян (54%) оценили уровень школьного образования как удовлетворительный или более чем удовлетворительный, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» по результатам опроса (есть у РБК).

Из недостатков треть участников опроса (34%) отметили, что в школе, где учатся их дети, наблюдается дефицит учителей. Больше всего не хватает преподавателей математики (10%) и химии (8%).

На вопрос, каких предметов, по их мнению, не хватает в программе, респонденты выдвинули следующие предложения:

  • 26% хотели бы, чтобы в школьную программу были добавлены уроки финансовой грамотности;
  • по 19% выступили за уроки по основам робототехники и инновационных технологий;
  • 15% хотели бы, чтобы в школе были уроки информационной безопасности;
  • 8% предложили ввести «зеленые уроки» с информацией об осознанном потреблении.

По организации учебного процесса наибольшее количество голосов набрали следующие инициативы:

  • 27% считают полезным отказаться от домашних заданий;
  • 26% выступают за отмену ЕГЭ/ОГЭ;
  • 11% хотели бы, чтобы у учеников была возможность дискутировать с педагогом, а не подчиняться правилу «учитель всегда прав»;
  • 11% предлагают оснастить школы современной техникой;
  • 8% хотят отменить слишком строгую, по их мнению, дисциплину.
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Опрос прошел в октябре 2022 года среди 1218 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

В сентябре Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО) провел опрос, в ходе которого выяснилось, что патриотами среди российских учеников средней и старшей школы назвали себя 68% опрошенных, при этом 46% из них заявили о готовности эмигрировать из страны.

Больше всего посчитавших себя патриотами оказалось среди школьников 14–15 лет (70%), причем в возрастной группе 19-летних доля подростков с патриотическими взглядами снижается до 64%. Меньше всего назвавших себя патриотами — в интернатах (66%), а также техникумах и колледжах (65%), при этом среди учеников кадетских классов и школ патриотизм не получил большее распространение, чем в остальных образовательных организациях.

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