В России за сутки от коронавируса умерли 279 человек

С начала пандемии число летальных случаев увеличилось до 24 тыс.

Фото: Андрей Любимов / РБК

За минувшие сутки в России умерли 279 человек с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего с начала пандемии в стране скончались 24 002 человек с коронавирусом, следует из данных штаба.

За время пандемии наибольшее количество смертей от коронавируса было зафиксировано в Москве — 5852, в Санкт-Петербурге — 3376 и в Московской области — 1453 случаев.

Также за прошедшие сутки в России зарегистрировали 14 922 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших инфекцией составило 1 384 235 человек, передает оперативный штаб.

В начале октября Росстат сообщал, что общее количество умерших с COVID-19 в России за апрель—август достигло 45 663 человек. В ведомстве расхождение со статистикой оперативного штаба объяснили тем, что они регистрируют все случаи смерти пациентов с коронавирусом, а штаб только те, в которых коронавирус стал основной причиной летального исхода.