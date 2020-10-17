Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Объявлена дата чемпионского поединка боксера Джошуа Спорт, 11:06 В Москве за сутки выявили 4,6 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 10:52 В России за сутки от коронавируса умерли 279 человек Общество, 10:49 На Украине за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19 Общество, 10:48 Глава МИД Австрии заразился COVID-19 Общество, 10:47 Музыка в музейных залах и оранжерее: куда пойти в октябре Стиль, 10:45 В России выявили 14,9 тыс. зараженных коронавирусом за сутки Общество, 10:44 СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве учителя во Франции Общество, 10:39 Как работают деньги: об инвестициях и управлении частным капиталом РБК и СберПервый, 10:36 «Аталанта» поздравила Миранчука с днем рождения на русском языке Спорт, 10:28 В Оренбургской области завели дело после гибели ребенка в ДТП с автобусом Общество, 10:19 Число погибших в результате ракетного обстрела в Гяндже увеличилось до 13 Политика, 10:09 Вместо школы на работу: детский труд в мире на фоне пандемии Общество, 10:00  Победа солнечной энергии и пузырь на рынке ESG: дайджест эко-номики Зеленая экономика, 10:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки от коронавируса умерли 279 человек

С начала пандемии число летальных случаев увеличилось до 24 тыс.
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За минувшие сутки в России умерли 279 человек с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в стране скончались 24 002 человек с коронавирусом, следует из данных штаба.

В России выявили 14,9 тыс. зараженных коронавирусом за сутки
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

За время пандемии наибольшее количество смертей от коронавируса было зафиксировано в Москве — 5852, в Санкт-Петербурге — 3376 и в Московской области — 1453 случаев.

Также за прошедшие сутки в России зарегистрировали 14 922 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших инфекцией составило 1 384 235 человек, передает оперативный штаб.

В начале октября Росстат сообщал, что общее количество умерших с COVID-19 в России за апрель—август достигло 45 663 человек. В ведомстве расхождение со статистикой оперативного штаба объяснили тем, что они регистрируют все случаи смерти пациентов с коронавирусом, а штаб только те, в которых коронавирус стал основной причиной летального исхода.

коронавирус пандемия статистика
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 октября
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек
Общество
В Минздраве назвали основной источник коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter