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В селе в Ингушетии ликвидировали боевика

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Силовики в ходе спецоперации в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии ликвидировали боевика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По данным источника «Интерфакса», в поселении были обнаружены два боевика. Один был ликвидирован, второго разыскивает полиция. Спецоперация в Али-Юрте продолжается, несколько улиц населенного пункта заблокированы.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что второй злоумышленник подорвался на самодельной бомбе. «Во время спецоперации произошел взрыв. По предварительным данным, боевик подорвался на самодельном взрывном устройстве», — сказал он.

В пресс-службе МВД Ингушетии РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии
Общество
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В начале августа в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии находятся боевики. Силовики прибыли на место и предложили бандитам сдаться. В ответ злоумышленники открыли огонь по полицейским. Во время перестрелки двое боевиков были убиты, еще одного задержали. На месте полицейские обнаружили боеприпасы, оружие и самодельное взрывное устройство.

Теги: боевики, Ингушетия
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