В селе в Ингушетии ликвидировали боевика

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Силовики в ходе спецоперации в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии ликвидировали боевика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По данным источника «Интерфакса», в поселении были обнаружены два боевика. Один был ликвидирован, второго разыскивает полиция. Спецоперация в Али-Юрте продолжается, несколько улиц населенного пункта заблокированы.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что второй злоумышленник подорвался на самодельной бомбе. «Во время спецоперации произошел взрыв. По предварительным данным, боевик подорвался на самодельном взрывном устройстве», — сказал он.

В пресс-службе МВД Ингушетии РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.