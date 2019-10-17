Минтруд сообщил о феминизации госслужбы в России

72% российских государственных служащих — женщины. Об этом заявил замминистра труда Алексей Вовченко, его выступление опубликовано на сайте ведомства.
«Государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих — женщины», — сказал он.
Впрочем, по словам чиновника, речь в первую очередь идет о низких должностных уровнях, на высших постах работает 40% женщин. Более того, по показателю участия женщин в управлении государством Россия в число лидирующих стран не входит, отметил замминистра.
В текущем составе правительства пост заместителя председателя занимают две женщины (вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, у них восемь коллег-мужчин), а среди заместителей федеральных министров женщин 23 (мужчин — 130), сообщил Вовченко. Согласно приведенным замминистра данным Минюста, в 2019 году в России зарегистрировано 59 политических партий, семь из которых возглавляют женщины.