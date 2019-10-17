Минтруд сообщил о феминизации госслужбы в России

По словам замминистра труда Алексея Вовченко, 72% российских государственных служащих — женщины. Впрочем, на высших должностях их только 40%

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

72% российских государственных служащих — женщины. Об этом заявил замминистра труда Алексей Вовченко, его выступление опубликовано на сайте ведомства.

«Государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих — женщины», — сказал он.

Впрочем, по словам чиновника, речь в первую очередь идет о низких должностных уровнях, на высших постах работает 40% женщин. Более того, по показателю участия женщин в управлении государством Россия в число лидирующих стран не входит, отметил замминистра.

В текущем составе правительства пост заместителя председателя занимают две женщины (вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, у них восемь коллег-мужчин), а среди заместителей федеральных министров женщин 23 (мужчин — 130), сообщил Вовченко. Согласно приведенным замминистра данным Минюста, в 2019 году в России зарегистрировано 59 политических партий, семь из которых возглавляют женщины.