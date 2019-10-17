PwC отвела московской скорой помощи второе место в мире по эффективности

Экстренные службы столицы, по версии PwC, уступают по этому показателю только коллегам из Берлина. По времени ответа оператора Москва занимает лидирующую позицию

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Московская скорая помощь вошла в тройку самых эффективных в мире, говорится в сообщении международной консалтинговой компании PwC, поступившем в РБК. PwC пришла к такому выводу по итогам исследования «Анализ эффективности организации оказания скорой медицинской помощи в мегаполисах мира».

Результаты исследования показали, что по эффективности московская скорая помощь заняла второе место, уступив коллегам из Берлина. Тройку замкнул Нью-Йорк. Специалисты изучили работу скорых в 15 городах: Москве, Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Сингапуре, Шанхае, Дели, Мехико, Сеуле, Сан-Паулу, Риме, Гонконге, Токио и Йоханнесбурге.

Эксперты оценивали эффективность работы скорой помощи по нескольким критериям, которые были объединены в три группы: скорость (например, время соединения с оператором и среднее время прибытия к пациенту), оснащенность (например, количество бригад, наличие теле-ЭКГ) и удовлетворенность клиентов.

Кроме того, московская скорая помощь заняла третье место по оснащенности, уступив по этому показателю Берлину и Йоханнесбургу, которые заняли первое и второе места соответственно.