PwC отвела московской скорой помощи второе место в мире по эффективности

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 15:52
«До конца недели Bitcoin поднимется до $8250»: монета вновь начала расти Крипто, 17:00 Финляндия введет пятилетние визы для законопослушных туристов из России Общество, 16:51 Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян Экономика, 16:50 Создаем совет директоров: четыре рекомендации среднему бизнесу Pro, 16:47 Российская теннисистка победила первую ракетку Кубка Кремля Спорт, 16:45 На Украине по подозрению в крупных хищениях задержали «друга Порошенко» Политика, 16:43 Почему Brexit и сильная отчетность придали импульс роста рынку акций Quote, 16:38 Пола Гаскойна оправдали по делу о сексуальном домогательстве Спорт, 16:28 МИД отреагировал на сообщения о передаче нефтяной компании PDVSA России Политика, 16:23 Минтруд сообщил о феминизации госслужбы в России Общество, 16:19 Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России Общество, 16:16 Актриса Хелен Хант попала в больницу после ДТП Общество, 16:15 PwC отвела московской скорой помощи второе место в мире по эффективности Общество, 16:05 Как разжечь и поддерживать интерес сотрудников к работе Pro, 16:02
Общество ,  
0 
PwC отвела московской скорой помощи второе место в мире по эффективности
Экстренные службы столицы, по версии PwC, уступают по этому показателю только коллегам из Берлина. По времени ответа оператора Москва занимает лидирующую позицию
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Московская скорая помощь вошла в тройку самых эффективных в мире, говорится в сообщении международной консалтинговой компании PwC, поступившем в РБК. PwC пришла к такому выводу по итогам исследования «Анализ эффективности организации оказания скорой медицинской помощи в мегаполисах мира».

Результаты исследования показали, что по эффективности московская скорая помощь заняла второе место, уступив коллегам из Берлина. Тройку замкнул Нью-Йорк. Специалисты изучили работу скорых в 15 городах: Москве, Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Сингапуре, Шанхае, Дели, Мехико, Сеуле, Сан-Паулу, Риме, Гонконге, Токио и Йоханнесбурге.

Эксперты оценивали эффективность работы скорой помощи по нескольким критериям, которые были объединены в три группы: скорость (например, время соединения с оператором и среднее время прибытия к пациенту), оснащенность (например, количество бригад, наличие теле-ЭКГ) и удовлетворенность клиентов.

Кроме того, московская скорая помощь заняла третье место по оснащенности, уступив по этому показателю Берлину и Йоханнесбургу, которые заняли первое и второе места соответственно.

Общество
Эксперты оценили законопроект о новых правилах работы скорой помощи

Еще по одному показателю — количество бригад на 100 тыс. жителей — Москва также попала в тройку лидеров. Первое место здесь занял Лондон (38,1 бригады), Москва — вторая строчка (8,2 бригады). На третьем месте — Гонконг (5,2).

По времени ответа оператора московская скорая стала лидером (время ответа — 4 секунды), в Берлине и Риме — 9 секунд, в Лондоне — 20 секунд.

«Могу сказать, что за последние лет пять мы можем отнести большинство проблем [в работе скорой помощи] к числу решенных, потому что нет жалоб на работу скорой, ну и слава богу. Что там происходит с точки зрения каких-то конкретных показателей я не слежу, у меня есть основной показатель — обращения пациентов», — заявил РБК президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

С качеством работы московской скорой помощи ситуация обстоит вполне благополучно, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. «Это один из немногих регионов, где несмотря на пробки, удаленность территориальных станций, работа выстроена эффективно. В какой-то мере этому способствовал законопроект об использовании дефибрилляторов в общественных местах, принятый в 2018 году. Доступность и простота использования дефибрилляторов позволяет оказывать необходимую помощь в ожидании машины скорой помощи. Статистика свидетельствует о снижении смертности в результате сердечной недостаточности», — добавил он.

Авторы: Мария Бондаренко, Роман Кирьянов
Теги: PwC, скорая помощь, Москва, рейтинг
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Эксперты оценили законопроект о новых правилах работы скорой помощи
Общество
Власти Петербурга проверят данные о драке врачей скорой с пациенткой
Общество
В Саратове в ДТП с перевернувшейся скорой пострадали три человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter