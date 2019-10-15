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Эксперты оценили законопроект о новых правилах работы скорой помощи

Эксперты прокомментировали РБК новый законопроект, внесенный в Госдуму, согласно которому сотрудники скорой смогут оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента. По их мнению, новые правила могут облегчить работу медиков, однако остаются вопросы к тому, насколько.

Специалист по защите прав медработников Арина Субботина заявила РБК, что новые правила позволят защитить работников скорой. «С учетом того, что медики в настоящее время несут повышенную уголовную ответственность за смерти людей и за малейшие дефекты оказания медицинской помощи, я полагаю, что этот закон защитит медиков», — сказала Субботина. «Люди, вызывающие врачей, нередко бывают в состоянии алкогольного опьянения, нередко нарушают права детей — говоря о религиозных гражданах, допустим, которые в силу своих причин запрещают доктору оказывать необходимую помощь», — отметила она, добавив, что одобряет новые правила. По мнению Субботиной, они позволят снизить нагрузку на медиков.

«Действующее законодательство загнало пациентов и врачей в тупик, ибо та форма и тот порядок всей этой системы получения информирования выродились в какие-то бумажки, где есть согласие на все, включая летальный исход», — заявил в беседе с РБК президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Он посетовал, что сейчас нет нормального общения между врачом и пациентом, в частности «из-за этих бумажек». «Поэтому вопрос надо ставить намного шире, чем просто информирование при скорой помощи, ведь если внимательно читать про скорую помощь, то, когда пациент не может выразить свою волю, решение принимает лечащий врач», — добавил Саверский, отметив, что не видит в решении вопроса правовых проблем. «Должен быть алгоритм по американской модели пойманных преступников: вы имеет право хранить молчание. Вот и врач должен спрашивать первым делом «А что вы хотите знать?» у пациента», — сказал Саверский. По его мнению, пациент вправе получить информацию о состоянии своего здоровья, и именно тогда «начинается диалог», который сейчас отсутствует из-за бумажной работы.

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Законопроект, который расширяет круг лиц, которые могут оказать медпомощь человеку без письменного подтверждения с его стороны, предложили глава Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член комитета Юрий Кобзев. В пояснительной записке парламентарии отметили, что сейчас в законе отсутствует определение, кто из медиков скорой помощи, прибывших на место вызова, должен принимать решение о медицинском вмешательстве.

Теги: скорая помощь, Госдума, новости РБК
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