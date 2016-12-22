Росгвардия назвала взрыв в колледже в Керчи терактом

В колледже в Керчи произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Это теракт, заявил замглавы Росгвардии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте

Солдаты у колледжа в Керчи (Фото: kerch.fm)

Заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов, отвечая на вопрос о работе ведомства после взрыва в колледже в Керчи, назвал произошедшее терактом. Как ранее РБК сообщали в республиканском минздраве, жертвами взрыва в политехническом колледже в Керчи стали десять человек, пострадали 50.

«Мы участвуем в ликвидации последствий террористического акта», — сказал Меликов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК.

Он добавил, сославшись на Следственный комитет, что причиной является взрыв самодельного взрывного устройства. «Обстоятельства устанавливаются, анализом причинно-следственных связей занимаются специальные службы, но также и Росгвардия», — заключил он.

Видео: Керчь ИНФО / YouTube

Вскоре после заявления Меликова Следственный комитет сообщил, что по факту взрыва в колледже возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Взрывное устройство сработало в столовой колледжа, заявили в СКР. СВУ было начинено металлическими предметами.