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При взрыве в колледже в Керчи погибли не менее 10 человек
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При взрыве в колледже в Керчи погибли не менее 10 человек
Общество, 12:38
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При взрыве в колледже в Керчи погибли не менее 10 человек
Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в одном из колледжей Керчи. По предварительным данным, в учебном заведении произошла утечка газа
Фото: kerch.fm

В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, предположительно газового баллона. Об этом сообщает «Керчь Инфо» со ссылкой на очевидцев, а также информационное агентство «Крыминформ» со ссылкой на республиканский Центр медицины катастроф.

Данные о числе погибших и пострадавших расходятся. По информации ИА «Крыминформ», не менее десяти человек погибли, еще 50 пострадали.

Последствия взрыва в колледже в Керчи. Фоторепортаж Еще 2 фото
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«По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное число погибших устанавливается, пострадавших много», — сказал источник «Интерфакса».

О том, что из-за взрыва погибли десять человек, сообщает также источник ТАСС в оперативных службах. Кроме того, ТАСС сообщает со ссылкой на медиков, что в приемное отделение местной больницы поступили 18 пострадавших и медики ожидают, что их будет больше.

В пресс-службе МВД Крыма отказались от комментариев, посоветовав РБК обратиться в МЧС республики. В пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму РБК сообщили, что «информации по взрыву в керченском политехническом колледже нет». «Обращайтесь в НАК (Национальный антитеррористический комитет. — РБК)», — посоветовали в пресс-службе МЧС.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили РБК, что инцидент пока не комментируют. «Уточняется данная информация», — сообщил представитель НАК.

Помощник начальника крымского управления МЧС РФ Владимир Иванов подтвердил «Интерфаксу» факт чрезвычайного происшествия в колледже в Керчи. «В учебном заведении по адресу улица Войкова, 1, произошел хлопок или взрыв — пока устанавливаем, что это было. По пострадавшим также устанавливаем», — сказал он агентству. По этому адресу в Керчи находится политехнический колледж Национального университета пищевых технологий (КПК НУПТ).

Тем временем «Крыминформ» сообщает, что учебное заведение, где произошел взрыв, не было газифицировано. «Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», — сообщили агентству в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети». Тем не менее в организации не исключили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.

Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» отмечают, что взрыв произошел в столовой колледжа.

По данным на 13.00 мск, Центр медицины катастроф подтвердил, что итогом происшествия в Керчи стало не менее двух летальных исходов. «По состоянию на 13 часов более 20 человек поступило в Первую керченскую городскую больницу, средней степени тяжести, взрывная травма, погибшие есть, более двух летальных [случаев]», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают экстренные службы, медики и полиция. Пресс-служба Минздрава Крыма сообщила ТАСС, что на месте происшествия работают восемь бригад скорой помощи и задействована авиация. Источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил, что помещения колледжа обследуют сотрудники ФСБ. «Из здания вывели всех специалистов экстренных служб, на месте взрыва работают специалисты ФСБ», — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника «Интерфакса» в силовых структурах, на место происшествия направятся сотрудники ФСБ из Москвы «для оказания практической помощи коллегам».

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина, Егор Губернаторов.
Теги: взрыв , Керчь , колледж
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