Стало известно последнее сообщение с батискафа «Титан»

Перед крушением батискафа «Титан» с его борта написали: «Здесь все в порядке»

Через час после погружения «Титана» экипаж передал сообщение: «Здесь все в порядке», после чего связь с ним была потеряна, сообщили в Береговой охране США. Батискаф затонул в июне 2023 года, погибли пять человек

Обломки батискафа «Титан», извлеченные со дна океана. Сент-Джонс, Канада, 2023 год (Фото: Paul Daly / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Одним из последних сообщений экипажа батискафа «Титан», перед тем как он затонул в июне 2023 года, было «Здесь все в порядке», передает Би-би-си со ссылкой на данные Береговой охраны США (USCG).

USCG также представила маршрут «Титана» в день трагедии и продемонстрировала снимки его обломков, найденных в нескольких сотнях метров от места затопления лайнера «Титаник», который находится на глубине 3,8 км в Северной Атлантике.

Погружение «Титана» началось 18 июня 2023 года в 9:17 по местному времени с базового корабля Polar Prince, его экипаж интересовался глубиной и весом батискафа, а также видно ли его на бортовом дисплее. «Связь была прерывистой, но примерно через час после погружения «Титан» передал сообщение: «Здесь все хорошо», — сообщили в Береговой охране. Последнее сообщение о сбросе двух грузов экипаж батискафа отправил в 10:47 по местному времени с глубины 3346 м, после чего связь была потеряна.

В ходе экспедиций «Титана» в 2021 и 2022 годах было зафиксировано 118 проблем с оборудованием, отметили в USCG. В этот период батискаф осуществил 13 погружений к «Титанику». В частности, у него отказывали двигатели на глубине 3,5 тыс. м и разряжался аккумулятор.

В понедельник в США начались судебные слушания по этому делу. Принадлежащий компании OceanGate «Титан» затонул в июне 2023 года при погружении к «Титанику». На его борту находились пять человек — директор OceanGate Стоктон Раш, пилот батискафа Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Все они погибли. Судебные слушания продлятся до конца сентября.