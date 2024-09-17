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В Москве ветеранам выплатят ₽40 тыс. к годовщине битвы за столицу

Собянин утвердил выплаты в 40 тыс. руб. ветеранам к годовщине битвы за Москву
Сюжет
Новости Москвы
Ветераны ВОВ получат по 40 тыс. руб. по случаю годовщины битвы под Москвой. Число получателей выплаты составит 1,3 тыс., уточнили в департаменте соцзащиты населения
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о единовременной выплате в размере 40 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) к 83-й годовщине контрнаступления советский войск в битве под столицей, говорится на сайте городского правительства.

Материальную помощь получат инвалиды и участники ВОВ, строители оборонительных рубежей, сотрудники предприятий, военнослужащие, студенты ремесленных и железнодорожных училищ, учащиеся школ фабрично-заводского обучения, которые трудились в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

По данным столичного департамента соцзащиты населения, количество получателей этой выплаты составит 1,3 тыс.

Битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года и включала оборонительный и наступательный периоды. Она стала одним из переломных событий ВОВ. Сражения шли у городов Калязин, Ржев, Можайск, Тула, Малоярославец, Калинин и других, в результате немецкие войска были отброшены на 150–300 км от Москвы.

Выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой увеличили с 20 тыс. до 40 тыс. руб. в сентябре 2021 года. Собянин называл такую материальную помощь «традиционной». Тогда отмечалось 80-летие с начала этих сражений. Помимо денежных средств ветераны получили нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву».

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС
К 9 мая московским ветеранам назначили единовременные выплаты в размере 10 тыс., 15 тыс. или 25 тыс. руб.

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Россия Москва Сергей Собянин выплаты ветераны ВОВ
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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