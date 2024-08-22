Минздрав дал ветеранам право проходить медосмотры без очереди

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Ветераны боевых действий в России будут проходить медицинский осмотр и диспансеризацию без очереди, соответствующий приказ Минздрава размещен на официальном портале опубликования актов.

«Ветераны боевых действий имеют право на прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации во внеочередном порядке в медицинских организациях, в которых ветераны боевых действий получают первичную медико-санитарную помощь», — говорится в документе.

Диспансеризация возможна и в мобильных бригадах при таких медицинских организациях.

Если по месту жительства ветерана подходящей организации нет, его могут «в рамках дополнительных мер» перевезти в поликлинику в другом населенном пункте.

К категории ветеранов боевых действий относятся военнослужащие и военнообязанные, работники органов внутренних дел и государственной безопасности, Минобороны СССР и России, сотрудники уголовно-исполнительной системы, которые принимали участие в боевых действиях.

Приказ будет действовать до 1 июля 2027 года.

В конце июля Минкультуры запустило проект, который позволяет ветеранам военной операции на Украине и их семьям бесплатно посещать учреждения культуры.

Президент России Владимир Путин в марте 2022 года присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов. До этого он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур.

В ноябре того же года статус распространился на добровольцев, а в апреле 2023 года Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года.