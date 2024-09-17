Запрет на вылов воблы продлят на 2025 год
В России «плохая ситуация» с воблой, запрет на ее вылов будет продлен на 2025 год, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
«Надо дать отдохнуть, надо дать определенным запасам определенное время на восстановление, на отдых», — сказал он (цитата по ТАСС). Шестаков ожидает естественного восстановления запасов воблы при условии «нормальных попусков воды».
Промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и в Каспийском море был запрещен до конца текущего года. Исключением стали десять дней в апреле. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, вобла находится на грани исчезновения в этом регионе. В прошлом месяце Минсельхоз выступил за продление этих мер на 2025 год, а также предложил распространить его на Волгу, ее водотоки в Астраханской области и водные объекты Калмыкии.
По данным Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»), в 1930 году улов воблы в Астраханской области превышал 240 тыс. т, в 1990-м — уже 18 тыс. т, а к 2023-му — менее 1 тыс. т. Негативное влияние на популяцию воблы оказали ежегодное снижение уровня воды и бесконтрольный любительский вылов. Опрошенные «Известиями» ученые называли главной проблемой неудовлетворительные условия на Волге и Каспии, которые не позволяют этой рыбе воспроизводиться.
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу «наших врагов»
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов