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Запрет на вылов воблы продлят на 2025 год

Росрыболовство: запрет на вылов воблы продлят на 2025 год
Губернатор Астраханской области допускал исчезновение воблы, запрет на ее вылов намерены продлить на 2025 год. По итогам прошлого года улов составил менее 1 тыс. т по сравнению с 18 тыс. т в 1990-м
Фото: Артем Недолужко / Shutterstock
Фото: Артем Недолужко / Shutterstock

В России «плохая ситуация» с воблой, запрет на ее вылов будет продлен на 2025 год, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

«Надо дать отдохнуть, надо дать определенным запасам определенное время на восстановление, на отдых», — сказал он (цитата по ТАСС). Шестаков ожидает естественного восстановления запасов воблы при условии «нормальных попусков воды».

Промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и в Каспийском море был запрещен до конца текущего года. Исключением стали десять дней в апреле. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, вобла находится на грани исчезновения в этом регионе. В прошлом месяце Минсельхоз выступил за продление этих мер на 2025 год, а также предложил распространить его на Волгу, ее водотоки в Астраханской области и водные объекты Калмыкии.

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Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

По данным Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»), в 1930 году улов воблы в Астраханской области превышал 240 тыс. т, в 1990-м — уже 18 тыс. т, а к 2023-му — менее 1 тыс. т. Негативное влияние на популяцию воблы оказали ежегодное снижение уровня воды и бесконтрольный любительский вылов. Опрошенные «Известиями» ученые называли главной проблемой неудовлетворительные условия на Волге и Каспии, которые не позволяют этой рыбе воспроизводиться.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Росрыболовство рыба Минсельхоз Илья Шестаков запрет на вылов
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