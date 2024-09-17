«Собеседник» прекратил выпуск газеты после признания иностранным агентом
Газета «Собеседник» перестанет выходить в печать после признания ее юридического лица иноагентом, рассказала изданию РБК спецкор издания Елена Мильчановская (ООО «Собеседник-Медиа» внесли в реестр иноагентов на прошлой неделе).
«Мы вынуждены приостановить выпуск всех изданий Издательского дома «Собеседник». Это общероссийская еженедельная газета «Собеседник». <...> Это газета «Желтая газета. Зажигай!», газета «Собеседник+. Спецвыпуск. Люди, на которых держится мир», газета «Рыжий кот», газета «Большие бабки» и другие, все наши сайты и соцсети, в том числе заблокированные, как минимум на два–три месяца», — сообщала Мильчановская.
Она подчеркнула, что редакция будет оспаривать включении ее юрлица в реестр иноагентов.
Минюст внес в реестр иностранных агентов ООО «Собеседник-Медиа», юрлицо газеты «Собеседник», 13 сентября. По версии ведомства, издание распространяло недостоверную информацию о решениях и политике властей, а также «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» армии. Оно также выступало против военных действий на Украине.
В самой газете после этого заявили о «произошедшей путанице», пояснив, что иноагентом признали не само издание, а его юрлицо. «Иностранным агентом Минюст объявил ООО «Собеседник-Медиа». И это решение, с которым мы категорически не согласны, будет опротестовано в судебном порядке. Собственно газета «Собеседник», также как другие СМИ издательского дома (включая кроссвордные издания «Рыжий кот», «Большие бабки» и пр.), статус иноагента не получили», — подчеркнули в «Собеседнике».
«Собеседник» — это общероссийская еженедельная общественно-политическая газета, выходящая с 23 февраля 1984 года. Печатные выпуски также издаются в Риге, Минске, Ереване и Тель-Авиве.
В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Собеседника» по решению Генпрокуратуры. Основанием для блокировки стала ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которой Роскомнадзор может блокировать доступ к сайтам, на которых опубликованы данные с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях или недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений.
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