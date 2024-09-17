Умер снимавший «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака

Бурлака всю жизнь прожил в Одессе и снял более 20 кинолент в местном телецентре. Ему было 85 лет

Леонид Бурлака (Фото: Бриллиантовая ОДЕССА!!!! / Youtube)

В Одессе в возрасте 85 лет умер кинооператор Леонид Бурлака, сообщили в одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины. Он работал над такими картинами, как «Верность» Петра Тодоровского и «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина.

В союзе кинематографистов сообщили, что Бурлака умер после продолжительной болезни. Прощание с оператором, который всю жизнь прожил в Одессе, состоится на Одесской киностудии 17 сентября.

Бурлака окончил операторский факультет ВГИКа и начал карьеру в Одесском телецентре, где в первое время работал осветителем, а затем оператором. В 1963 году его приняли на должность кинооператора на Одесскую киностудию. В том же году вышел дебютный фильм Бурлаки «Молодожен», который стал его дипломной лентой. За время работы на студии оператор снял более 20 фильмов.

В 1979 году Бурлака участвовал в съемках многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным в главных ролях. И хотя картина не имеет кинематографических наград, ее создатели получили почетные грамоты МВД СССР, а Высоцкому, сыгравшему капитана милиции Жеглова, уже посмертно трижды присуждали награды за исполнение этой роли.

Сам Бурлака оценил картину как хорошую. «Наверное, это лучше, чем плохой фильм, осыпанный наградами. Когда «Место встречи...» первый раз показывали по телевизору <...>, улицы городов и сел пустели, а согласно криминальной статистике, количество преступлений сократилось в несколько раз», — вспоминал он.

Последней работой оператора стала лента «Как кузнец счастья искал» режиссера Радомира Василевского, ее выпустили в 1999 году. Это музыкальная сказка для детей о приключениях кузнеца Михаила.