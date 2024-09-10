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Умер актер «Дня выборов» и «Нотр-Дам де Пари»

Умер актер «Дня выборов» и «Нотр-Дам де Пари» Александр Голубев
Александр Голубев
Александр Голубев (Фото: Московский государственный академический театр оперетты)

Умер актер комедийного фильма «День выборов» и мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Александр Голубев, сообщила пресс-служба Московского театра оперетты.

Солист театра скончался 9 сентября, ему было 57 лет.

«Скорбим вместе с родными и близкими. О времени и дате прощания и похорон будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В 1994 году Голубев окончил факультет музыкального театра ГИТИСа. После его приняли в труппу Московского театра оперетты. Голубев играл в мюзиклах «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Князь Серебряный». Одна из самых известных его ролей — священник Фролло в российской адаптации мюзикла «Нотр-Дам де Пари» по роману Виктора Гюго.

Кроме того, актер снялся в нескольких фильмах, включая «День выборов» и «Горько!», а также в сериале «Интерны». В 2008 году Голубев был удостоен звания заслуженного артиста России.

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актер кинематограф мюзикл смерть
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