Ученые оценили рост смертности из-за устойчивых к лекарствам бактерий
Бактерии, обладающие устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), представляют важную проблему для современного здравоохранения, к 2050 году, согласно прогнозу, с ними будут связаны почти 40 млн смертей, говорится в опубликованном в журнале Lancet исследовании.
«В совокупности с 2025 по 2050 год наш базовый сценарий прогнозирует 39,1 млн (33,0–46,0) смертей, которые можно приписать к воздействию бактерий с УПП, и 169 млн (145–196) смертей, связанных с ними», — сказано в исследовании.
В числе регионов, где риски наиболее высоки, названы Латинская Америка, страны Карибского бассейна, Южная Азия.
В 2021 году, по данным авторов, было зафиксировано более 1 млн летальных случаев, произошедших непосредственно из-за таких бактерий, в общем с ними были связаны около 5 млн смертей. В целом был исследован период с 1990 по 2021 год, и исследователи пишут, что за это время удалось добиться снижения смертности от бактерий с УПП среди детей до пяти лет, однако среди лиц старше 70 она возросла.
Авторы призвали к профилактическим мерам, созданию новых вакцин, повышению качества медицинской помощи, улучшению доступа к антибиотикам и поощрению их рационального использования, чтобы не допустить реализации прогноза.
Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала, что к 2050 году смертность из-за антибиотикорезистентности может составить 10 млн человек ежегодно. Опасность распространения УПП среди бактерий связана, во-первых, с некорректным и слишком массовым применением антибиотиков, в том числе когда люди принимают их при заболеваниях, в лечении которых они не требуются, или не соблюдают дозировки. Во-вторых, на это влияет и некомпетентность некоторых врачей, которые выписывают антибиотики при любом инфекционном заболевании, не выясняя его причину. Третий фактор — широкое применение антибиотиков в сельском хозяйстве, часто без надзора ветеринаров. От животных устойчивые бактерии передаются людям.
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