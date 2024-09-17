В Красноярском крае задержали банду нелегальных наркологов

Девять нелегальных наркологов задержали в Красноярске после смерти пациентов

Задержанные ставили людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости, капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами, которые ограничены к свободному обороту в России. Трое из их пациентов погибли

Video

Сотрудники полиции задержали девять жителей Красноярского края, оказывавших незаконные услуги людям, страдавшим от наркотической и алкогольной зависимости, три их пациента умерли, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

По ее данным, с 2023 года злоумышленники за вознаграждение предлагали гражданам свои услуги и использовали психотропные и сильнодействующие препараты, которые на территории России ограничены к свободному обороту.

«Для этого вводили им капельным способом растворы, содержащие лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества, без проведения диагностических мероприятий и соблюдения правил оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В результате три человека умерли. Точное число потерпевших устанавливается.

Подозреваемые были задержаны в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске. Во время обысков у них изъяты медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и деньги.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).

Среди задержанных оказались две женщины. Кроме того, на фотографиях, опубликованных СК, видно множество изъятых препаратов. На некоторых коробках можно увидеть иероглифы, обратил внимание NGS24.ru.