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Умер работавший с Балабановым режиссер и сценарист Александр Хван

Умер режиссер и сценарист Александр Хван
Помимо собственных фильмов, Хван вместе с Алексеем Балабановым и другими режиссерами снял «Прибытие поезда» (1995), а также в качестве актера сыграл второстепенные роли в «Мании Жизели» Алексея Учителя и нескольких сериалах
Александр Хван, 2003 г.
Александр Хван, 2003 г. (Фото: Галина Кмит / РИА Новости)

Режиссер, сценарист и актер Александр Хван скончался на 65-м году жизни, сообщила РБК его сестра Елена Хван.

Алесандр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах, его отцом был кореец Федор Хван (при рождении — Хван Бен Мук), семья которого в 1930-х переехала в СССР. В 1980-м Александр Хван окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой).

В 1992 году первую известность ему принес фильм «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли (картина попала в основную программу Каннского фестиваля 1993 года). Среди других режиссерских работ Хвана — «Кармен», «Марьина роща», «Нарочно не придумаешь», «Сильнее судьбы» и другие. Из данных сервиса «Кинопоиск» следует, что последняя картина Хвана вышла в 2019 году — это мини-сериал «Месть на десерт».

В середине 1990-х Хван выступил в качестве одного из авторов ленты «Прибытие поезда» (1995), в создании которого также принимал участие Алексей Балабанов и Владимир Хотиненко. Он также снялся в ряде фильмов, исполнив второстепенные роли. Среди этих картин — «Мания Жизели» (1995) Алексей Учителя, «Дети Арбата» (2004), «Питер FM» (2006), а также сериалы «Икра» и «Серебряный волк».

В октябре 2019 году Хван сообщал, что его госпитализировали с обострением хронического бронхита. В феврале 2020 года он вновь попал в больницу, где две недели находился в искусственной коме с подключенным аппаратом ИВЛ.

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