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Умер Вячеслав Гришечкин — Староконь из «Солдат». Лучшие сцены с актером

Актер Гришечкин, сыгравший Староконя в «Солдатах», умер от сердечного приступа

Умер Вячеслав Гришечкин — Староконь из «Солдат». Лучшие сцены с актером
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Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни. Причиной смерти стала болезнь сердца. Актер прославился в том числе благодаря роли подполковника Александра Староконя в сериале «Солдаты», который шел на российском телевидении во второй половине 2000-х годов.

Гришечкин также снимался в сериалах «Бригада», «Счастливы вместе», «Маргоша», «Каменская» и других. Согласно данным сервиса «Кинопоиск», последней его работой на экране стала роль в сериале «Дурдом».

Гришечкин служил в Московском театре на Юго-Западе, театре РАМТ, а также в Волжском драматическом театре. В 1994 году он получил звание Заслуженного артиста России, в 2013 его отметили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Теги
солдаты сериалы телевидение смерть