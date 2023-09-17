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При крушении самолета в Бразилии погибли 14 человек

Самолет Embraer разбился в Бразилии, погибли 14 человек
В Бразилии потерпел крушение самолет Embraer, погибли 12 собиравшихся заняться рыбалкой пассажиров и два пилота. Одной из причин крушения мог стать сильный дождь при посадке

В бразильском штате Амазонас потерпел крушение самолет Embraer Bandeirante, погибли 12 находившихся на борту туристов и два пилота, сообщает CNN Brazil.

Самолет летел из столицы штата Манауса в Барселус, пассажиры собирались заняться спортивной рыбалкой. При посадке шел сильный дождь. По данным гражданской обороны, это могло стать одной из причин крушения, пишет Globo.

«У нас нет подробностей. У меня есть несколько докладов. Я не хочу портить расследование, но необходимо сообщить, что самолет приземлился бы посреди взлетно-посадочной полосы и не имел достаточной взлетно-посадочной полосы для торможения», — сказал секретарь общественной безопасности Амазонаса, полковник Винисиус Алмейда.

Мэр Барселоса Эдсон де Паула Родригес в свою очередь отметил, что аэропорт города «со всеми условиями, предусмотренными законом, адекватен для приема рейсов размером с самолет, потерпевший аварию».

По данным Национального агентства гражданской авиации, ситуация с самолетами была штатной. Авиакомпания — владелец самолета Manaus Aerotaxi выразила сожаления по поводу аварии. Перевозчик отметил, что безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом, потому в компании уверены в соответствии самолета и экипажа всем необходимым требованиям. Компания намерена уточнить все детали, связанные с катастрофой.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Бразилия крушение судна Embraer
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