Актер Генри Сильва из «Одиннадцати друзей Оушена» умер в возрасте 95 лет

Сильва снялся в обоих фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» — и 1960 года, и 2001-го. Всего он сыграл в более чем 100 картинах

Генри Сильва (Фото: Ralph Dominguez / MediaPunch / imago-images.de / Global Look Press)

Актер Генри Сильва, игравший в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» и «Маньчжурский кандидат», умер от естественных причин в Калифорнии в возрасте 95 лет, сообщает The Variety со ссылкой на его сына Скотта.

Сильва родился в 1926 году в Нью-Йорке, у него были испанские и итальянские корни. Будущий актер рос в районе Гарлем, где, как он отмечал в интервью, было опасно, и во многом этот опыт в дальнейшем помогал ему готовиться к своим ролям. The Variety указывает, что более всего Сильва был известен как актер, игравший злодеев.

Бросив школу в 13 лет, Сильва начал посещать уроки драматического искусства, при этом подрабатывая посудомойщиком и официантом. В 1955-м поступил в Актерскую студию в Нью-Йорке.

Свою карьеру в кино он начал в 1950-х. Всего Сильва снялся более чем в 100 фильмах, среди которых обе картины «Одиннадцать друзей Оушена» (1960 года с Фрэнком Синатрой-ст. и 2001 года с Бредом Питтом и Джорджем Клуни), «Маньчжурский кандидат», сериалы Альфреда Хичкока, европейские фильмы (например, «Почти человек» Умберто Ленци) и др.

Сильва был женат трижды, самым долгим был брак с Рут Эрл (с 1966 по 1987 год). У него есть второй сын, Майкл.