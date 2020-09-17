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Новым главой московского СК на транспорте стал экс-заместитель Дрыманова

У московского межрегионального управления СК на транспорте новый руководитель. Вместо отправленного в отставку генерала-майора Сергея Вазюлина этот пост пока с приставкой «и.о.» занял бывший заместитель Александра Дрыманова
Виталий Саксин
Виталий Саксин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Виталий Саксин, бывший заместитель руководителя главного следственного управления СК по Москве, стал исполняющим обязанности начальника московского межрегионального транспортного управления СКР. Он написал рапорт на назначение руководителем без приставки «и.о.», рассказал РБК источник в центральном аппарате СК, информацию подтвердил источник в ГСУ СКР по Москве.

Собеседник РБК добавил, что кандидатура Саксина находится на рассмотрении в администрации президента. «Его рассматривают на должность руководителя управления на транспорте», — подтвердил источник.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя столичного управления СК Юлии Ивановой.

Саксин ранее занимал пост заместителя начальника управления и руководителя отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов. До 2018 года он работал с экс-главой ГСУ СК по Москве Александром Дрымановым, фигурантом уголовного дела о перестрелке на Рочдельской улице.

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В начале августа Владимир Путин отправил в отставку генерал-майора юстиции Сергея Вазюлина, занимавшего на тот момент пост руководителя Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте. Вместе с ним в отставку были отправлены еще два генерала Следственного комитета — генерал-майор юстиции Андрей Бунев, руководитель следственного управления СК по Иркутской области и генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко, руководивший управлением СК по Краснодарскому краю.

Авторы
Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев
При участии
Артем Афонский
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