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Пандемия коронавируса ,  
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Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

Число новых случаев заражения коронавирусом в стране вернулось к уровню конца июля
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за прошедшие сутки умерли 144 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 19 061 человека.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Всего с начала эпидемии в России диагностировали 1 085 281 случай заражения коронавирусом, за все время выздоровели от COVID 895 868 человек.

Наибольшее количество умерших от COVID-19 зафиксировано в трех регионах:

  • Москва — 5025 человек;
  • Санкт-Петербург — 2725 человек;
  • Московская область — 1267 человек.

По абсолютному количеству выявленных заболевших COVID-19 Россия занимает четвертое место в мире. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,6 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,02 млн), на третьем — Бразилия (более 4,38 млн). Всего в мире за время пандемии поставлено более 29 млн случаев заболевания COVID-19 (данные Университета Хопкинса, США).

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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По оценке президента Владимира Путина, Россия эффективно противостоит коронавирусу. На видеоконференции в связи с открытием медицинских центров Минобороны в Псковской области Путин заявил, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100-е место по показателям смертности от COVID-19. Страна лидирует по количеству проведенных тестов на коронавирус, добавил президент.

По данным сайта Worldometers, в Китае было проведено более 160 млн тестов, в США — 94 млн, в Индии — 60 млн, в России — 41 млн, в Великобритании — 20 млн. По числу тестов на 1 млн жителей Россия находится на 19-м месте в мире.

По относительной смертности — количество смертей от COVID-19 на 1 млн жителей — Россия занимает 51-е место в мире (151 человек), а по относительной заболеваемости — 46-е место (7436 выявленных заражений на 1 млн населения).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус статистика эпидемия
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