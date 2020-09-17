Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

Москва — 5025 человек;

Санкт-Петербург — 2725 человек;

Московская область — 1267 человек.

По абсолютному количеству выявленных заболевших COVID-19 Россия занимает четвертое место в мире. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,6 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,02 млн), на третьем — Бразилия (более 4,38 млн). Всего в мире за время пандемии поставлено более 29 млн случаев заболевания COVID-19 (данные Университета Хопкинса, США).

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По оценке президента Владимира Путина, Россия эффективно противостоит коронавирусу. На видеоконференции в связи с открытием медицинских центров Минобороны в Псковской области Путин заявил, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100-е место по показателям смертности от COVID-19. Страна лидирует по количеству проведенных тестов на коронавирус, добавил президент.

По данным сайта Worldometers, в Китае было проведено более 160 млн тестов, в США — 94 млн, в Индии — 60 млн, в России — 41 млн, в Великобритании — 20 млн. По числу тестов на 1 млн жителей Россия находится на 19-м месте в мире.

По относительной смертности — количество смертей от COVID-19 на 1 млн жителей — Россия занимает 51-е место в мире (151 человек), а по относительной заболеваемости — 46-е место (7436 выявленных заражений на 1 млн населения).