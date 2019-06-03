У экс-главы подмосковного района нашли имущество еще на 5 млрд руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,52 +0,09 EUR Бирж. 73,23 +0,20 Brent 60,98 -5,72% USD Нал. 65,92 65,15 EUR Нал. 73,64 72,78 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1175 +0,0008 BTC/USD Бирж. 8 494,92 -245,09 IMOEX 2 691,53 +0,98% RTSI 1 294,12 +0,55% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 31 мая, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 31 мая, 12:48
Космический инсайт: как аналитики следят за всеми из космоса — Bloomberg Pro, 11:35 Голикова назвала число оставшихся без мест в яслях детей Общество, 11:34 У экс-главы подмосковного района нашли имущество еще на 5 млрд руб. Общество, 11:28 Прием российской нефти в Венгрии и Словакии вошел в штатный режим Экономика, 11:26 Подвел партнер по бизнесу: как все сделать самому РБК и «Билайн» Бизнес, 11:25 Финальные матчи футбольной Лиги наций пройдут с использованием VAR Спорт, 11:15 Чем опасно самолечение антибиотиками Спецпроект РБК PINK, 11:12 Boeing 737-500 не вылетел из Уфы в Сургут из-за проблем с предкрылками Общество, 11:11 Бывших руководителей «Тольяттиазота» обвинили в создании группировки Общество, 11:06 Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек Общество, 11:02 «Создают больше проблем»: как оштрафовать эвакуатор Авто, 11:02 Гость на миллион: кто и где снимает самые дорогие квартиры в Москве РБК и Элитная недвижимость, 11:00 В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе Политика, 10:49 Гол Ибрагимовича через себя не помог «Гэлакси» уйти от поражения в MLS Спорт, 10:44
Общество ,  
0 
У экс-главы подмосковного района нашли имущество еще на 5 млрд руб.
У Александра Постриганя, 17 лет возглавлявшего Клинский район Подмосковья, нашли новое имущество. Генпрокуратура уточнила перечень незаконно приобретенных им и его близкими объектов, оценив «добавку» в 5 млрд руб.
Александр Постригань (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Генпрокуратура нашла у экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя новое имущество, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По его словам, ранее поданный в Клинский городской суд иск будет уточнен. «В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд руб., в том числе 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд руб.», — сообщил Куренной. Большая часть этих объектов недвижимости — земельные участки в Клинском районе, пояснил он.

По словам Куренного, в эти 9 млрд руб. входят четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн руб., а также еще и 4,7 млрд руб. «как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества».

Куренной рассказал, что основанием для уточнения иска и пересмотра ущерба в большую сторону стала информация об участии Постриганя в бизнесе его сына, в делах которого он принимал активное участие с использованием «властных полномочий главы района».

Общество
Прокуратура нашла у экс-главы района в Подмосковье имущество на ₽4 млрд

В ходе прокурорской проверки также были найдены лица, которые подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном «для сокрытия от контролирующих органов».

Официальный представитель Генпрокуратуры указал, что ведомство продолжает поиск зарубежных активов экс-главы Клинского района вместе с другими правоохранительными органами.

Ранее суд уже арестовал по иску Генпрокуратуры имущество экс-главы Клинского района и его близких более чем на 4 млрд руб. В том иске речь шла о 407 объектах недвижимости, четырех автомобилях (Tоyota Land Cruiser, Меrcedes S350, Аudi А8, Аudi Q5) и о денежном эквиваленте уже отчужденного ответчиками имущества на сумму 3 млрд руб.

Экс-глава Клинского района Подмосковья был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при сдаче жилого дома в конце июня 2018 года. Районом он руководил 17 лет, по 2014 год.

Постриганя задержали в июне 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий при сдаче жилого дома. Следствие пришло к выводу, что он подписал акт ввода в эксплуатацию жилого дома, нарушив градостроительное законодательство. Кроме того, при дальнейшей проверке были выявлены дефекты, которые могут привести к разрушению здания.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Подмосковье, бывшие чиновники, уголовное дело
Материалы по теме
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 4 млрд руб.
Общество
Шестун обвинил главу управления «К» ФСБ в вымогательстве
Общество
Суд на месяц продлил арест экс-главы Серпуховского района Шестуна
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter