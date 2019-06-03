У экс-главы подмосковного района нашли имущество еще на 5 млрд руб.

У экс-главы подмосковного района нашли имущество еще на 5 млрд руб.

У Александра Постриганя, 17 лет возглавлявшего Клинский район Подмосковья, нашли новое имущество. Генпрокуратура уточнила перечень незаконно приобретенных им и его близкими объектов, оценив «добавку» в 5 млрд руб.

Александр Постригань (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Генпрокуратура нашла у экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя новое имущество, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По его словам, ранее поданный в Клинский городской суд иск будет уточнен. «В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд руб., в том числе 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд руб.», — сообщил Куренной. Большая часть этих объектов недвижимости — земельные участки в Клинском районе, пояснил он.

По словам Куренного, в эти 9 млрд руб. входят четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн руб., а также еще и 4,7 млрд руб. «как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества».

Куренной рассказал, что основанием для уточнения иска и пересмотра ущерба в большую сторону стала информация об участии Постриганя в бизнесе его сына, в делах которого он принимал активное участие с использованием «властных полномочий главы района».