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Умер сыгравший в «Секретных материалах» актер Питер Донат
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Умер сыгравший в «Секретных материалах» актер Питер Донат
Общество, 00:20
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Умер сыгравший в «Секретных материалах» актер Питер Донат
Зрителям он был известен по роли отца агента Фокса Малдера в сериале «Секретные материалы». Также Донат снимался в фильмах «Ангелы Чарли» и «Крестный отец-2». Артисту было 90 лет
Фото: Tannis Toohey / Toronto Star via Getty Images

В США в своем доме в калифорнийском ​Тойн-Рейесе скончался актер ​Питер Донат, сообщают издания Variety и ​ The New York Times (NYT). Артисту было 90 лет. Супруга Доната Мария причиной случившегося назвала осложнения, вызванные диабетом.

Наибольшую популярность актеру, как замечает Variety, принесла роль отца агента Фокса Малдера в американском научно-фантастическом телесериале «Секретные материалы». Также зрителям артист был известен по своим театральным работам. На сцене бродвейского театра Питер Донат за свою многолетнюю карьеру воплотил образы Сирано де Бержерака, Просперо (герой пьесы Уильяма Шекспира «Буря»), еврея-ростовщика из шекспировского «Венецианского купца» Шейлока и короля Лир.

Питер Донат родился в канадском Кентвилле. Его карьера началась на театральной сцене. Однако прежде чем дебютировать на Бродвее в постановке «Первый джентльмен» артист успел сыграть в нескольких телесериалах.​

В частности, Донат поясвился в сериале «ФБР» (выходил на экраны в США в 1965–1974 годах), «Отдел 5-O» (1968–1980 годов) и «Менникс» (снимался в конце 1960-х — середине 1970-х). Снимался актер и в драме 1971 года «МакМиллан и жена», а также сыграл в сериалах «Блюз Хилл-стрит»​ и «Она написала убийство».

Для фильма режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» Доната рассматривали на роль Тома Хейгена — советника дона, а позже — адвоката Майкла Корлеоне. Однако в итоге эту роль получил Роберт Дюваль, а Донатвпоследствии был утвержден адвокатом в фильме «Крестный отец-2».​ В 1980 году артист воплотил образ Отто Кёрнера в фильме Копполы «Такер: Человек и его мечта».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: актер
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