 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Двух полковников ФСБ приговорили за взятки от католических священников

Офицеры заставили священников заплатить почти ₽20 млн за покровительство в судах и госведомствах. Подсудимые вину признали, но просили смягчить обвинение, утверждая, что влиять на чиновников и судей не могли
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Двух бывших сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере, второго также осудили за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд Москвы, пишет «Коммерсантъ».

После освобождения они три года не смогут занимать руководящие посты в госведомствах, суд также приговорил их к штрафу в 39,3 млн руб.

Они служили во второй службе ФСБ — подразделении по защите конституционного строя. В прошлом году офицеры вынудили представителей храма Святого Людовика Французского на Малой Лубянке и других служащих римско-католической церкви платить им взятки, выяснило следствие. Всего они получили более 19,9 млн руб. «за покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти».

Карманов и Лобанов признали свою вину, но настаивали, что не могли влиять на чиновников и судей, а потому их преступление следует переквалифицировать из взяточничества на менее тяжкое мошенничество в особо крупном размере, но суд согласился с позицией обвинения.

Боровшегося с коррупцией на таможне генерала ФСБ будут судить за взятки
Общество
Дмитрий Мурышов

«Мы узнали обо всем из средств массовой информации. У нас нет доступа к уголовному делу, поэтому нам сложно что-либо комментировать из-за отсутствия информации», — заявил газете генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Лобанов, курировавший по линии ФСБ борьбу с коррупций внутри системы МВД, уже представал перед судом. Как выяснило издание, он был проходил свидетелем по первому уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток. В 2019 году Захарченко получил 13 лет колонии, весной 2022-го его приговорили к 16 годам по второму делу о взятках на 1,4 млрд руб.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ католическая церковь коррупция взятки священники
Материалы по теме
Губернатор Севастополя уволил своего зама, намекнув на коррупцию
Политика
Экс-судью из Краснодарского края приговорили к 8,5 годам за взятку
Общество
Бывшего заместителя Жириновского обвинили во взятках техникой Apple
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Двух полковников ФСБ приговорили за взятки от католических священниковОбщество, 02:50
Алаудинов сообщил о пленении бойца «Азова»Политика, 02:30
Украина ответила на обвинения в планах атаковать российские АЭСПолитика, 02:02
Самолет вице-президента Трампа совершил экстренную посадкуПолитика, 01:57
Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух селПолитика, 01:25
МВД доложило о снижении преступности среди мигрантовОбщество, 01:22
Захарова обвинила итальянских репортеров в искажении фактов об атаке ВСУПолитика, 01:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На четвертом военном объекте в Германии нашли следы диверсииПолитика, 00:36
Мирра Андреева победила пятую ракетку мира на крупном турнире в СШАСпорт, 00:33
Минэкономразвития предложило разрешить невозвратные тарифы в отеляхОбщество, 00:23
США подготовились к «непредвиденному» из-за риска удара Ирана по ИзраилюПолитика, 00:04
США заблокировали Лондону разрешение бить по России британскими ракетамиПолитика, 16 авг, 23:43
В Сумах прозвучал взрывПолитика, 16 авг, 23:23
МИД сообщил о первом ударе западными ракетами по Курской областиПолитика, 16 авг, 23:09