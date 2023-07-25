Собянин назвал стоимость проезда по МЦД-3 в трех тарифных зонах

Мэр Москвы Собянин: проезд по МЦД-3 будет стоить от ₽50 в центральной зоне

Фото: АГН «Москва»

Проезд по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» по тарифу «Центральная» (станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы) будет стоить 50 руб. по билету «Кошелек» карты «Тройка», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Также будет еще две тарифные зоны — «Пригород» и «Дальняя».

Фото: mos_sobyanin / Telegram

По тарифу «Пригород» (станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец) стоимость проезда составит 65 руб., по тарифу «Дальняя» (станции от Клина до Алабушево и от 88 км до Совхоза) — 65 руб. плюс 30 руб. за каждую зону за пределами зоны «Пригород».

МЦД-3 представляет собой соединение двух железнодорожных направлений — Ленинградского и Казанского. Маршрут третьего диаметра протянется от Зеленограда на северо-западе Московской области до Раменского на юго-востоке от Москвы. Длина диаметра составит 85 км. Всего на МЦД-3 в перспективе будет 41 остановка, 14 из них будут пересадочными на метро и МЦК.