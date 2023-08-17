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Власти Стамбула заявили, что запасов в водохранилищах хватит на 2 месяца

Власти Стамбула: запасов воды в водохранилищах города хватит на 61 день
Власти Стамбула призывают жителей экономнее расходовать воду. Из-за жары уровень запасов в городских водохранилищах опустился до 290 млн куб. м., минимума с августа 2014 года
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Степень заполняемости водохранилищ в Стамбуле уменьшилась до 33,4% от нормы, это самый низкий уровень за последние девять лет, сообщает A Haber со ссылкой на городское Управление водных ресурсов и канализации (İSKİ). В мае она составляла 48,58%.

Из-за жары уровень воды в десяти плотинах падает каждый день, самый низкий (4,47%) зафиксирован у плотины Пабучдере в европейской части Стамбула.

Общие запасы воды в городских водохранилищах по состоянию на 16 августа оцениваются в 289,84 млн куб. м. В том же месяце прошлого года показатель составлял 538,57 млн куб. м. Наиболее критичная ситуация наблюдалась в августе 2014-го, когда запасы оценивались в 154,05 млн куб м.

Если не будет осадков, а жаркая погода сохранится, то запасов хватит на 61 день. Власти Стамбула призывают граждан экономно расходовать воду, передает NTV.

14 августа в Стамбуле было 30 градусов тепла, в Измире — 33, в Анкаре — 39. В некоторых районах столбик термометра поднялся выше 45 градусов, например, в Диярбакыре на юго-востоке Турции зафиксировали 47 градусов.

В середине июля на юге Турции на фоне жары и сильного ветра начались лесные пожары; МЧС России направило для их тушения два самолета-амфибии Бе-200ЧС, оснащенных тепловизорами.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Стамбул жара вода Турция
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