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Как перенести жару. Инфографика

Синоптики спрогнозировали экстремальную жару на юге России, а в Москве был зафиксирован самый жаркий день лета. Как уберечься от зноя — в инфографике РБК

Как перенести жару. Инфографика
Как перенести жару. Инфографика

Экстремальная жара в ближайшие дни коснется южных регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Калмыкии ожидается до 43 градусов, в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также на Ставрополье — до 40–42. До 37 градусов поднимется температура на юге Центрального федерального округа. 6 августа был зафиксирован самый жаркий день лета в Москве: столбики термометров пересекли отметку 30 градусов.

Среди рекомендаций медиков — пить больше жидкости, снизить калорийность пищи, проветривать помещение и надевать головной убор при выходе на улицу.

Теги
жара рекомендации Роспотребнадзор
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