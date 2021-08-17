Ректоры крупнейших вузов назвали самые популярные специальности-2021

В некоторых университетах число абитуриентов, которые поступают вне конкурса, превысило количество бюджетных мест. Вузы решили зачислить их за счет своих средств

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российские вузы в этом году успешно завершили приемную кампанию. На заседании совета Российского союза ректоров подвели промежуточные итоги кампании, говорится в сообщении Минобрнауки, поступившем в РБК.

Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что конкурс на поступление в этом году был очень большой. С этим согласился ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров. «В целом нужно отметить, что конкурс в этом году вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки проходной балл увеличился», — сказал Александров.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что среди абитуриентов в этом году «очень много супербалльников» — тех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов по нескольким предметам. Так, шесть абитуриентов, поступающих в МФТИ, получили 300 баллов за ЕГЭ по трем предметам, 47 человек — 200 по двум.

Без сдачи вступительных экзаменов в российские вузы зачислено 6557 человек — победители и призеры школьных олимпиад. Они будут учиться по специальностям прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика, фундаментальная и прикладная физика, информатика и вычислительная техника, менеджмент.

В некоторых вузах число абитуриентов, которые поступают вне конкурса, превысило количество бюджетных мест. Университеты, в том числе НИУ ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, ИТМО, зачислят таких абитуриентов за счет своих средств.