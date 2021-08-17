Попова анонсировала появление пятой вакцины от COVID-19

Анна Попова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В России скоро появится новая, пятая вакцина от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» на площадке штаба общественной поддержки «Единой России».

«На подходе пятая вакцина [от COVID-19]. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — сказала она.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и однокомпонентная «Спутник Лайт» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

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