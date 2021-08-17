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Момент падения опытного самолета Ил-112B. Видео
В Подмосковье во время испытательного полета упал опытный военно-транспортный самолет Ил-112В. Перед падением, как следует из видео, один из его двигателей загорелся
Video
В Подмосковье разбился новый военный самолет
Общество
Ил-112В
Падение
катастрофа
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